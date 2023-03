Le chiavi della città al sindaco della Benevento francese: sabato la cerimonia

In fatto di popolazione è la trentesima parte del Rione Libertà, poco più di un agglomerato con i suoi 761 abitanti registrati nel censimento 2020. Ma, è pur sempre un’altra Benevento, per l’esattezza Benévént l’Abbaye (pronunciato Bénovèn) un comune francese situato nel dipartimento della Creuse, nella regione della Nuova Aquitania. Nel 1028 , Umbert, canonico di Limoges, fondò un monastero di monaci dell’ordine di Saint-Augustin , in un luogo chiamato Segondelas 22 (1 km da Bénévent).

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia