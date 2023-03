Alimenti: blitz Meloni a sit-in Coldiretti, ‘bene stop a cibi sintetici, ascoltati agricoltori’

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “Non potevamo che festeggiare con i nostri agricoltori e il presidente di Coldiretti un provvedimento” che vede l’ascolto “dei nostri agricoltori” e “che pone l’Italia all’avanguardia sul tema non solo della difesa dell’eccellenza -materia per noi particolarmente importante- ma anche sul tema della difesa dei consumatori, della certezza di ciò che si consuma e, dico di più, anche dal tentativo di evitare il rischio che alcune scelte compiute domani possano tradursi in una discriminazione tra chi può avere di più e chi può avere meno”. Così il premier Giorgia Meloni, arrivando a sorpresa al blitz di Coldiretti a due passi da Palazzo Chigi.

“Noi siamo legati al fatto che ogni cittadino che mangi qui, che mangi nella patria dell’eccellenza – va avanti Meloni – possa avere le stesse opportunità di consumare del cibo del quale conosce esattamente la provenienza, la composizione e del quale, nel nostro caso, conosce anche la grandezza”, conclude Meloni lasciando il sit-in tra gli applausi dei manifestanti.