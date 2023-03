Montagna: Premana, disperso da sabato insieme al suo cane, ritrovati senza vita

Milano, 27 mar. (Adnkronos) – E’ stato ritrovato senza vita l’uomo di cui si erano perse le tracce da sabato scorso. Nel primo pomeriggio di oggi le squadre del Cnsas-Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e del Sagf-Soccorso alpino guardia di finanza, impegnate nelle ricerche, da una cresta che porta da Premaniga verso il Pizzo Alto, hanno notato con il binocolo un cane, immobile, nella zona del Lago di Deleguaggio di Sotto.

Scesi dal versante, molto ripido, innevato e ghiacciato, lo hanno raggiunto e si sono accertati che si trattava del cane dell’uomo. Così hanno proseguito con la perlustrazione fino a quando hanno trovato anche l’escursionista, riverso a terra, in parte coperto di neve precipitata nel pomeriggio di ieri. Entrambi erano precipitati per diversi metri. L’elisoccorso di Como dell’Areu ha sbarcato il medico e l’équipe per la constatazione della morte. Il corpo dell’uomo è stato trasportato a valle, dopo l’autorizzazione da parte del magistrato. I soccorritori hanno recuperato anche il corpo del cane. La dinamica è in corso di accertamento.

Solo nella giornata di oggi sono stati più di una ventina i soccorritori del Cnsas impegnati per ore con continuità nelle operazioni, compresi medici, infermieri e Ucrs-Unità cinofile da ricerca in superficie del Cnsas, che hanno collaborato insieme con guardia di finanza e vigili del fuoco.