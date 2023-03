Migranti: Pagano (Fi), ‘serve politica Ue, importante contributo Europol’

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “Il traffico dei migranti è una forma di criminalità che richiede una risposta prioritaria e adeguata a livello europeo. L’Ue, nel corso degli anni, ha certamente rafforzato gli strumenti di contrasto ma occorre affinare ulteriormente l’azione preventiva e repressiva, cui Europol offre un contributo inestimabile”. Lo ha affermato il presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera, Nazario Pagano, di Forza Italia, intervenendo alla Dodicesima riunione del Gruppo di controllo parlamentare congiunto su Europol (Jpsg) in corso a Stoccolma.

“Ogni intervento in questo ambito sarà insufficiente -ha aggiunto- se l’Unione non svilupperà una reale politica migratoria, in coerenza con i principi della equa ripartizione degli oneri e della solidarietà previsti dai Trattati in modo da non lasciare soli l’Italia e gli altri Paesi di primo approdo. Ciò presuppone da un lato una strategia organica che consenta l’accesso al nostro Continente attraverso vie sicure a chi ne ha titolo, dall’altro occorre un intervento di medio e lungo periodo sulle cause stesse delle migrazioni, accompagnando lo sviluppo, in senso sostenibile, dei Paesi di provenienza dei migranti. Confido che la Commissione e la presidenza svedese sapranno operare in questa direzione”.