Fi: Tripodi, ‘da 29 anni baluardo libertà a servizio italiani’

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “Il 27 marzo del ‘94, a soli due mesi dalla fondazione di Forza Italia e del centrodestra, il presidente Berlusconi trionfava alle elezioni politiche. Oggi come allora, forti di una storia trentennale, consapevoli di un concreto presente che ci vede protagonisti al governo del Paese, e certi di un grande futuro, milioni di italiani continuano a riconoscersi in un progetto politico vincente. È motivo di orgoglio ma anche di profonda gratitudine verso Silvio Berlusconi. Un leader capace con la sua visione e i governi che ha presieduto di modernizzare l’Italia con 36 grandi riforme. E di rendere il nostro movimento un baluardo di libertà al servizio degli italiani”. Lo afferma Maria Tripodi, di Forza Italia, sottosegretario agli Esteri.

“Forza Italia grazie alla sua insostituibile leadership -aggiunge- è ancora oggi un partito solido, radicato, attuale nell’offerta politica. Continuatrice della tradizione liberale, europeista, atlantista, cristiana, garantista. Ciascuno di noi ha il dovere di lavorare alacremente per contribuire a rafforzare un progetto che è il cuore e il perno del centrodestra”.