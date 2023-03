Fi: Mulè, ‘crescono consensi per partito, eredità Cattaneo pesante da raccogliere’

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “Il sondaggio realizzato dalla società Emg diretta da Fabrizio Masia e diffuso dalla Rai durante la trasmissione Agorà colloca Forza Italia all’8,5 per cento con un avanzamento rispetto all’ultima rilevazione. Si tratta di quella che gli esperti chiamano ‘tendenza’, in quanto da mesi è costante la crescita di Forza Italia che supera oggi il risultato delle elezioni politiche del settembre scorso”. Lo dice Giorgio Mulé, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia.

“Il sondaggio -aggiunge- è la perfetta fotografia del ruolo che Forza Italia ha saputo svolgere in Parlamento e nel dibattito politico: abbiamo cioè dato voce e contenuto all’anima centrista, garantista e liberale del centrodestra di governo su tutti i temi dell’agenda politica (ad esempio sul superbonus, sui balneari, sui migranti, sulla giustizia, sui temi etici). Di questo va dato atto innanzitutto a chi guida l’azione parlamentare con efficacia e intelligenza attraverso i Gruppi e cioè Alessandro Cattaneo e Licia Ronzulli”.

“La percentuale di consensi attribuita da Emg a Forza Italia -conclude Mulè- è dunque un’eredità assai impegnativa per chi è stato chiamato, alla Camera, a prendere il testimone di Cattaneo: solo in continuità con un’azione leale ma incisiva rispetto ai caratteri genetici di Forza Italia, come ci ha sempre indicato il presidente Silvio Berlusconi, è possibile consolidare i consensi. Tutto il resto, a cominciare dai gossip e dai veleni diffusi su siti Internet e giornali, fa solo il gioco di chi vorrebbe Forza Italia ridotta ad avere un ruolo ancillare, marginale e dunque irrilevante nel centrodestra. I primi a non perdonarlo sarebbero i nostri elettori”.