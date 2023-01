Disposto il rinvio a giudizio per peculato riguardo la gestione dell’Ente ‘San Filippo Neri’ per l’avvocato 79enne Antonio Caroscio, all’epoca dei fatti presidente del Cda, e per il segretario contabile del medesimo, il 59enne Gaetano Penta. Questa la decisione del giudice per l’udienza preliminare Loredana Camerlengo nei confronti di Caroscio (difeso dagli avvocati Antonio Leone e Camillo Cancellario) e di Penta (difeso dall’avvocato Rino Caputo). Prima udienza per i due imputati fissata per il prossimo settembre. I due sono accusati per condotte illegali ipotizzate come commesse tra 2009 e 2017.

