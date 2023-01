Riforme: Serracchiani (Pd), ‘proposti a Casellati modelli per garantire stabilità’

Roma, 25 gen (Adnkronos) – “Abbiamo fatto delle proposte concrete, ci sono modelli alternativi che, pur non prevedendo l’elezione diretta del presidente del consiglio dei ministri, garantiscono stabilità dei governi”. Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera Debora Serracchiani al termine dell’incontro con la ministra Elisabetta Casellati sulle riforme.

“Abbiamo fatto proposte su modelli che già esistono e abbiamo detto che ci sono strumenti come la sfiducia costruttiva che vanno in questa direzione”, ha aggiunto Serracchiani.