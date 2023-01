Riforme: Serracchiani, ‘a Casellati abbiamo detto no a presidenzialismo’

Roma, 25 gen (Adnkronos) – “Abbiamo detto di no all’elezione diretta del presidente della Repubblica”. Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera Debora Serracchiani al termine dell’incontro della delegazione Pd con la ministra Elisabetta Casellati.

“Ci è stata prospettata solo l’elezione diretta, ma noi abbiamo di no all’elezione diretta del presidente della Repubblica o del presidente del Consiglio -ha chiarito Serracchiani-. Se l’obiettivo è invece quello di garantire la stabilità, ci sono altri modelli che possono essere presi in considerazione”.