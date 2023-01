Pd: Borghi, ‘basta dibattito interno, ora idee forti che parlino a tutti, anche a destra’**

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – “Ha ragione Prodi. Adesso bisogna cominciare a uscire dalla cinta daziaria del nostro dibattito interno. Fin qui abbiamo troppo parlato di noi, delle regole, dell’organizzazione. Ora è il momento di mettere in campo idee forti in grado di mobilitare gli elettori. La gente viene a votare quando è chiaro su cosa si vota. Non è che l’appassioni col voto on line…”. Così Enrico Borghi, senatore Pd, sul congresso dem e le parole di Romano Prodi.

“Idee forti -dice all’Adnkronos- per mobilitare e per costruire l’alternativa a una destra che sta governando male. Lavoro, territori, imprese, competitività. Sennò chi ti viene a votare in Val Brembana se non hai proposte? E la due giorni di Stefano Bonaccini a Milano servirà proprio a questo. Non sarà un’operazione di cosmesi. Noi non abbiamo bisogno di cosmesi ma di un’iniziativa riformista che parli a tutto il Paese e soprattutto alle parti di Paese che hanno votato a destra e che iniziano a capire che questa destra è un bluff, è una destra che non modernizza, che segmenta il Paese e che alla fine indebolirà l’Italia”.