Mostre: a Milano Cenacolo Vinciano apre di sera, in programma 17 aperture straordinarie

Milano, 25 gen. (Adnkronos) – Ben 17 aperture serali straordinarie del Museo del Cenacolo Vinciano, programmate nei prossimi mesi, per offrire alla città di Milano e ai suoi visitatori maggiori opportunità per godere dal vivo uno dei capolavori di Leonardo: lo annunciano dal ministero della Cultura Emanuela Daffra, direttrice regionale Musei Lombardia e Silvia Zanzani, direttrice del Cenacolo Vinciano.

Attraverso la sponsorizzazione del concessionario dei servizi aggiuntivi del museo, con la collaborazione di American Express, nelle diciassette date elencate di seguito sarà possibile ammirare l’Ultima Cena di Leonardo anche in orario serale, dalle 19 alle 22, con ultimo ingresso alle 21.45, oltre gli orari consueti di visita: “Questa estensione degli orari consentirà l’ingresso al museo a 420 visitatori per ognuna delle serate -sottolinea Emanuela Daffra-: si tratta della tappa di un percorso che punta ad allargare responsabilmente, e non solo in maniera saltuaria, i numeri di accesso ad un museo come quello del Cenacolo, che per necessità conservative impone limiti severi”.

In alcune fasce orarie (alle 19.30 e alle 21.00) sarà possibile usufruire del servizio di visite guidate del museo in italiano; due delle serate saranno dedicate, con un prezzo speciale di 1 euro: il 6 aprile, Giovedì Santo, giorno in cui secondo la narrazione dei Vangeli Gesù celebrò insieme ai suoi discepoli l’Ultima Cena, le visite saranno riservate ai più fragili e a chi di loro si occupa; martedì 2 maggio, invece, si ricorderà l’anniversario della morte di Leonardo, avvenuta in Francia il 2 maggio del 1519, all’età di 67 anni. L’apertura straordinaria del 3 marzo contribuirà infine al palinsesto di MuseoCity, l’iniziativa diffusa promossa e coordinata dal Comune di Milano che vede coinvolte oltre 90 realtà museali della città con centinaia di appuntamenti tra visite guidate, laboratori per bambini, conferenze, incontri, iniziative speciali.