Governo: Tajani, ‘Berlusconi e Meloni si incontreranno, siamo in stessa coalizione’

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – “Berlusconi e la Meloni si incontreranno, siamo parte della stessa coalizione anche per le Regionali, nel Lazio e in Lombardia. Sul tema della benzina siamo d’accordo per evitare che ci siano speculazioni”. Lo ha detto a ‘Non stop news’ su Rtl Antonio Tajani.

“Quanto alle spiagge – ha aggiunto il ministro degli Esteri – dobbiamo tutelare le imprese italiane anche per evitare pericolose infiltrazioni. Sono necessarie gare serie, ci sarà un confronto con associazioni balneari e si troverà una buona soluzione con l’Europa”.