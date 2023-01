La firma e l’allenamento agli ordini di Cannavaro. Quella di ieri è stata la prima giornata da calciatore giallorosso per Stefano Pettinari che nella mattinata ha messo la firma sul contratto che lo legherà al club di via Santa Colomba almeno fino al 30 giugno di quest’anno, e poi nel pomeriggio ha svolto la prima seduta con i suoi nuovi compagni sul manto erboso dell’antistadio ‘Imbriani’. Pettinari si è presentato in buone condizioni, tanto è vero che ha subito lavorato con il gruppo.

