Digitale: domani seconda edizione di ‘Forum Information Technology’

Roma, 25 gen. (Adnkronos/Labitalia) – Domani 26 gennaio ritorna, nella sua seconda edizione, il ‘Forum Information Technology’, l’appuntamento dedicato all’It e alla sicurezza informatica promosso da Comunicazione Italiana, con Adnkronos in qualità di Main Media Partner.

L’evento, che si terrà presso il Palazzo dell’Informazione e in Live streaming su comunicazioneitaliana.TV, intende esplorare il ruolo del chief information officer e dell’it management nei nuovi scenari: dagli obiettivi esg delle imprese alle modalità ‘ibride’ di lavoro, passando per le nuove strategie di cybersecurity e la sempre maggiore importanza del chief information security officer, e in senso più ampio il ruolo che in queste trasformazioni rivestono, e rivestiranno sempre più in futuro, la tecnologia e il digitale.

Interverranno in qualità di speaker chief information officer, chief technology officer e chief information security officer, oltre a opinion leader e altre figure del mondo it, di aziende leader del paese, tra cui Logitech, Italgas, Inail, TIM, Open Fiber, Groupama Assicurazioni, Sose – Soluzioni per il Sistema Economico, tra le altre.

L’evento avrà inizio con un phygital talk di apertura dal titolo ‘IT, nuove tecnologie e il futuro della sostenibilità: il ruolo chiave del Chief Information Officer’, che ospiterà un confronto tra cio di aziende leader sul contributo fondamentale dell’it alle strategie esg di imprese più strutturate. Come appendice alla prima sessione, il successivo open talk ‘IT & Sostenibilità: focus sulla piccola e media impresa e sulle pubbliche amministrazioni locali’, che analizzerà il medesimo tema dal punto di vista delle organizzazioni più piccole, locali e meno strutturate.

L’evento offrirà poi un approfondimento sull’importanza dell’It per le nuove modalità di lavoro, diffusesi in conseguenza della pandemia ma consolidatesi anche per ragioni di strategie ed efficienza. Il pubblico partecipanti potrà anzitutto ascoltare un intervento phygital speech offerto da Smartworking dal titolo ‘L’utilizzo della tecnologia come risposta ai bisogni delle persone’, a cui seguirà un talk show ‘phygital’ in collaborazione con Logitech dal titolo ‘Il contributo essenziale dell’It Management ai nuovi scenari del lavoro’.

L’evento si concluderà con un’ulteriore tavola rotonda ‘phygital’ dedicata a questioni di cybersecurity, dal titolo ‘I nuovi orizzonti della sicurezza informatica: il Chief Information Security Officer quale figura strategica per le aziende’. Il Forum It è organizzato in collaborazione con il Main Media Partner Adnkronos, il Content Partner Logitech e i Partner Dps Srl e Smartworking. Gli interessati a seguire i lavori possono registrarsi gratuitamente per seguire da remoto, o richiedere un ingresso in presenza.