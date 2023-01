Confindustria Alberghi, bene fondo rotativo Fri Tur

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – “Con l’operatività del Fri-Tur abbiamo aggiunto un tassello importante per la riqualificazione dell’offerta alberghiera. Dopo la pandemia, il conflitto e la crisi energetica c’è il rischio che le aziende rallentino le attività sugli investimenti”. E’ quanto dichiara Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi, commentando la misura presentata oggi dal ministro del Turismo Daniela Santanchè.

“Questa misura, promossa dal ministero del Turismo e gestita da Invitalia con la partecipazione di Abi e Cdp, rappresenta un importante supporto alle imprese per posizionare il prodotto in linea con il mercato e a mantenere alto il livello rispetto ai competitor internazionali. È importante che Governo e Istituzioni continuino a sostenere il comparto e speriamo si possa intervenire anche sulla rimodulazione delle risorse del Pnrr per il turismo che al momento sono molto inferiori rispetto alle reali esigenze del settore” conclude la presidente Colaiacovo.