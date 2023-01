Calcio: Abodi, ‘plusvalenze? Governo non sarà soggetto passivo’

Roma, 25 gen. – (Adnkronos) – “Il mio messaggio è quello di un soggetto istituzionale che non vuole rimanere passivo o un osservatore di fattori degenerativi”. Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i giovani, a margine della presentazione della Corsa del Ricordo, in merito ad un possibile intervento del Governo sul caso plusvalenze.

“Non è mai un mio intervento, ma sarà collegiale -aggiunge Abodi a margine della presentazione della Corsa del Ricordo a Palazzo Chigi-. Non si interviene a gamba tesa su un argomento soltanto con il presupposto di migliorare il contesto. Ci sono le autonomie, ci sono i ruoli. Ma vogliamo dare un contributo per migliorare e quello che sarà di competenza del Governo verrà fatto di concerto con il Parlamento. Serve poi senso di responsabilità: non abbiamo molto tempo perché percepisco la sfiducia dell’opinione pubblica e l’esigenza di comprendere le decisioni. Mi occuperò di questo, per far sì che si spieghino le decisioni prese e si metta un punto per ripartire”.