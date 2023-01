Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “Chi non ha votato oggi in Aula per la cessione di armi all’Ucraina non ha ancora chiaro un concetto: è la Russia a calpestare il diritto internazionale. Non smettiamo di fare la nostra parte”. Così su twitter Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei Deputati.