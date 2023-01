Ucraina: Isw, ‘azioni decisive’ da esercito russo nei prossimi mesi’

Washington, 24 gen. (Adnkronos) – “L’intelligence ucraina ha stimato che le forze russe si stanno preparando a lanciare un’offensiva nella primavera o all’inizio dell’estate del 2023, confermando in parte la valutazione dell’Isw secondo cui le forze russe potrebbero intraprendere un’azione decisiva nei prossimi mesi”. Lo ha dichiarato l’American Institute for the Study of War, le cui previsioni coincidono parzialmente con quelle ucraine, secondo le quali le truppe russe nella guerra contro l’Ucraina potrebbero passare all’offensiva nei prossimi mesi.

“E’ improbabile che le forze russe stiano pianificando di riprendere una nuova offensiva nel nord dell’Ucraina dalla direzione della Bielorussia”, aggiunge l’Isw.