Ucraina: attrezzature a Mosca da aziende Cina, amministrazione Usa ‘preoccupata’

Washington, 24 gen. (Adnkronos) – L’amministrazione Biden ha sollevato preoccupazioni con la Cina in merito alle prove in suo possesso secondo le quali società cinesi avrebbero venduto attrezzature ‘non letali’ alla Russia per l’uso in Ucraina. Secondo due funzionari statunitensi che hanno parlato alla Cnn, non sarebbe chiaro se Pechino sappia di queste transazioni.

L’equipaggiamento inviato in Cina, che include articoli come giubbotti antiproiettile ed elmetti, secondo i funzionari, che avrebbero rapporti con l’intelligence statunitense ed europea, è una notizia “preoccupante”, ma si ferma prima della più solida assistenza militare che la Russia ha richiesto.