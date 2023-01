Melbourne, 24 gen. -(Adnkronos) – Karen Khachanov è il primo semifinalista dell’Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il russo, numero 20 del mondo e 18 del seeding, sfrutta il ritiro dello statunitense Sebastian Korda, numero 31 del ranking Atp e 29 del tabellone, quando era in vantaggio con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-3, 3-0.