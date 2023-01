Il match di domenica tra Frosinone e Benevento è caratterizzato da profili di rischio, secondo le valutazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Nella riunione dello scorso 18 gennaio, l’Osservatorio ha lanciato l’alert in merito alla sfida in programma allo ‘Stirpe’, raccomandando, in sede di Gos, l’adozione di alcune misure organizzative più stringenti rispetto a quelle previste solitamente.

