Erano stati condannati in primo grado per tentata estorsione ai danni di una ditta che stava allestendo un cantiere in contrada San Vitale rispettivamente il 66enne Dionisio Francesca a 4 anni e il 30enne Pompeo Anzovino a 2 anni e 8 mesi.

