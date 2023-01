In conseguenza dei danni da record alle colture in tutta la Regione Campania, in particolare nella provincia di Benevento, ieri presso gli uffici regionali di via Torretta in città, si è tenuto il primo incontro per la costituzione di un tavolo tecnico di confronto sull’emergenza cinghiali, con rappresentanze dell’Atc, degli ordini professionali e di diverse sigle del primario tra cui Confagricoltura e Coldiretti. Su invito dei dirigenti Paolo De Felice e Giuseppe Porcaro, si sono insediati i rappresentanti delle organizzazioni agricole, l’ordine degli agronomi e l’Atc di Benevento.

