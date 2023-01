Milano, 24 gen. – (Adnkronos) – Zlatan Ibrahimovic sempre più vicino al ritorno in campo. Il 41enne svedese del Milan sta proseguendo il lavoro personalizzato per recuperare dopo l’operazione al ginocchio dello scorso maggio e per la prima volta, oggi, lo ha fatto con il pallone tra i piedi. Un momento che l’attaccante ha voluto condividere coi i tanti tifosi rossoneri che lo seguono su Instagram, attraverso una story.