Rugby: Nazionale, convocati Favretto e Iachizzi per il raduno di Verona

Verona, 23 gen. – (Adnkronos) – Lo staff tecnico della Nazionale Italiana Rugby Maschile guidato da Kieran Crowley ha convocato Riccardo Favretto e Edoardo Iachizzi per il raduno di Verona in preparazione del Guinness Sei Nazioni 2023. Entrambi gli atleti nella giornata odierna svolgeranno lavoro sul campo del Payanini Center di Verona insieme al resto del gruppo. Per la seconda linea in forza al Benetton Rugby si tratta di un ritorno in Nazionale dopo l’esordio in Scozia nell’ultimo match del Guinness Sei Nazioni 2021. Per Iachizzi – sceso in campo con l’Italia A nella vittoria contro la Romania A di sabato scorso a Viadana – è la prima convocazione in Nazionale Maggiore.