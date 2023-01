Roma, 23 gen (Adnkronos) – Stefano Bonaccini al 44%, Elly Schlein al 24%, Paola De Micheli al 9% e Gianni Cuperlo al 7%. Sono i risultati del sondaggio tra la base di elettori Pd realizzato dalla Emg per ‘Agorà’, la trasmissione di Raitre, in vista delle primarie per la scelta del nuovo segretario dem.