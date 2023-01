Roma, 23 gen (Adnkronos) – “Meloni ha scelto Nordio perché in quel momento mancavano nomi forti e l’unico era Nordio. E’ un vero liberale, non c’entra niente con la cultura di Fdi, ha idee coincidenti con le nostre che non sono quelle di FdI. Nordio è anche molto indipendente”. Lo ha detto Carlo Calenda a L’aria che tira, su La7.