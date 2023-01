“È una bella giornata per la città – ha spiegato ieri mattina il sindaco Mastella nel corso della cerimonia di inaugurazione del parco inclusivo -. Adesso la città ha uno spazio in più per bambini e famiglie. Non ci fermiamo e continueremo su questa falsariga e in primavera contiamo di inaugurare anche il Parco Verde e il Pattinodromo, due spazi pubblici recuperati da quest’amministrazione che tra pochi mesi restituiremo alla città”. Dunque a breve altre due infrastrutture di ben più ampio respiro e spaziosità di quella comunque molto rilevante anche sul piano valoriale, inaugurata ieri, per la città di Benevento.

