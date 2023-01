Inaugurazione ieri mattina a viale Vittime di Nassiriya del parco giochi inclusivo, denominato per il momento soltanto come “Happy Park”, area gioco e a verde nella corte del complesso ex Impregilo. Alla cerimonia del taglio del nastro il Sindaco Clemente Mastella e con il primo cittadino l’assessore all’Ambiente Alessandro Rosa, il presidente del Consiglio comunale Renato Parente e il consigliere comunale e provinciale Umberto Panunzio.

