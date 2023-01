Giustizia, Berlusconi "Pieno sostegno a Nordio, riforme per cittadini"

ROMA (ITALPRESS) – "Dopo molto tempo, l'Italia ha un ministro della Giustizia di cultura liberale e garantista, una cultura profondamente affine alla nostra. Questa è una buona notizia per il Paese, per il Governo, per tutti gli italiani, di tutte le parti politiche. Noi di Forza Italia sosterremo l'azione del ministro Nordio con assoluta convinzione". Così in un video postato sui social il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi "La giustizia italiana ha bisogno urgente di essere riformata e il nostro ministro ha dimostrato di voler lavorare seriamente per questo obiettivo. Una riforma – osserva – che renda più efficiente il sistema, assolutamente più rapidi i tempi dei processi, come ci chiede anche l'Europa, ma anche una riforma che allarghi e consolidi le garanzie per tutti i cittadini.

Il nostro obiettivo non è certo un conflitto fra politica e magistratura. Le nostre riforme – sottolinea Berlusconi – non sono contro i magistrati, sono per i cittadini. Certo, incontrano l'ostilità di alcuni settori politicizzati della magistratura. Ma noi sappiamo che la gran parte della magistratura è sana, è corretta, svolge il suo compito con imparzialità e con profondo senso dello Stato. Noi vogliamo – insiste il leader di Fi – valorizzare la professionalità dei magistrati seri, quelli che fanno le inchieste senza calpestare la dignità e la libertà dei cittadini, quelli che giudicano senza essere condizionati da preclusioni ideologiche o da calcoli di carriera".

23-Gen-23 09:58