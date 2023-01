Calcio: Verona, rottura del legamento crociato del ginocchio destro per Henry

Verona, 23 gen. – (Adnkronos) – Pessima notizia per il Verona. Thomas Henry ha infatti riportato, nei minuti finali della sfida vinta contro il Lecce sabato scorso, la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Uno stop che blocca anche il calciomercato e il possibile trasferimento del giocatore che era inseguito da Spezia e Salernitana in Serie A e dal Genoa in Aerie B: l’attaccante francese resterà fermo ai box per parecchi mesi e mercoledì 25 gennaio, come conferma un comunicato del club scaligero, sarà sottoposto ad un’operazione a Lione da parte del professor Sonnery Cottet.