Basket: Nba, Lakers prendono Hachimura da Washington

Los Angeles, 23 gen. -(Adnkronos) – I Los Angeles Lakers si muovono sul mercato per migliorare il roster attorno a LeBron James e Anthony Davis. Secondo quanto riportato da Espn e The Athletic, i gialloviola hanno trovato l’accordo per finalizzare uno scambio che porterà il giapponese Rui Hachimura in California in cambio di Kendrick Nunn e di tre seconde scelte al Draft (la 2023 di Chicago, la 2029 dei Lakers e la meno favorevole del 2028 tra quella di Washington e di L.A.) che finiranno agli Washington Wizards. I Lakers hanno concluso lo scambio con l’intenzione di rifirmare Hachimura, che sarà restricted free agent a fine anno, dopo che il giapponese non aveva trovato l’accordo con gli Wizards prima dell’inizio della stagione, ritrovandosi poi chiuso nel suo ruolo dall’esplosione di Kyle Kuzma.

Complice un infortunio alla caviglia, Hachimura ha disputato 30 partite nel corso di questa stagione viaggiando a 13 punti di media con 4.3 rimbalzi a partita in poco più di 24 minuti di gioco, tirando con il 49% dal campo e il 34% da tre su 3 tentativi a partita, andando per cinque volte sopra quota 20 punti di cui due a quota 30 contro Orlando e Phoenix nell’ultimo mese. Nunn era invece considerato il contratto più semplice da scambiare per i Lakers, che hanno ancora a disposizione le due prime scelte al Draft 2027 e 2029 per migliorare ulteriormente il roster attorno a James e Davis, che è ormai prossimo al rientro.