Sinner si ferma agli ottavi degli Australian Open, vince Tsitsipas

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner si ferma agli ottavi di finale degli Australkian Open, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento del Melbourne . Il 21enne altoatesino, testa di serie numero 15, si è dovuto arrendere, come nella passata stagione, a Stefanos Tsitsipas. Il greco, terzo favorito del tabellone, si è imposto con il punteggio di 6-4, 6-4 nei primi due set, ma poi ha subito la rimonta di Sinner che ha fatto suoi il terzo e il quarto per 6-3, 6-4. A decidere la sfida è stato quindi il quinto set che si è chiuso sul 6-3.

Ai quarti Tsitsipas affronterà il ceco Jiri Lehecka, numero 71 del mondo che non aveva vinto nemmeno una partita negli Slam prima dell'Australian Open 2023. Ha vinto rimontando un set di svantaggio a Felix Auger-Aliassime chiudendo sul 4-6, 6-3, 7-6(2) 7-6(3).

Ai quarti anche Sebastian Korda, per la prima volta, che ha battuto Hubert Hurkacz con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-2, 1-6 7-6 (7). Affronterà Karen Khachanov, che in 58 minuti si è sbarazzato di Yoshihito Nishioka, per 6-0, 6-0 7-6(4) e conquistato per la prima volta i quarti.

Sorpresa in campo femminile: sconfitta la numero 1 del mondo, la polacca Iga Swiatek, eliminata con un doppio 6-4 dalla kazaka Elena Rybakina, campionessa in carica a Wimbledon, testa di serie numero 22 e numero 25 del ranking mondiale.

Ai quarti di finale la Rybakina è attesa da Jelena Ostapenko, testa di serie numero 17, che ha eliminato (anche in questo caso contro pronostico) la statunitense Coco Gauff numero 7 del seeding, per 7-5, 6-3 in un'ora e 33 minuti di gioco.

22-Gen-23 13:22