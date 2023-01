Roma, 22 gen (Adnkronos) – “Primarie PD: qualcuno torna a parlare del Jobs Act. Cancellare l’art.18 non era cruciale per le imprese (nei sondaggi erano molto più importanti questioni come tasse, burocrazia, giustizia). Ma riaprire ora la questione sarebbe un’altra inutile e sbagliata battaglia di bandiera”. Lo scrive su Twitter Carlo Cottarelli, senatore eletto nelle liste del Pd.