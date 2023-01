Ucraina: Musk, ‘eventuale sostegno Usa per colpire Crimea escalation inarrestabile’

Washington, 21 gen. (Adnkronos) – “Sono super pro Ucraina, ma un’escalation inarrestabile è molto rischiosa per l’Ucraina e per il mondo”. Lo ha scritto su Twitter Elon Musk, commentando quanto scritto sul New York Times a proposito della presunta disponibilità di Washington a sostenere il bisogno di Kiev di colpire la Crimea, anche se una tale mossa aumenterebbe il rischio di escalation. Il proprietario del social ha definito la posizione dell’amministrazione Biden “rischiosa per il mondo”.

Il quotidiano americano aveva riferito che l’amministrazione Biden è incline a pensare che l’esercito ucraino dovrebbe essere in grado di colpire il territorio della Crimea, acquisendo così una posizione più forte nei futuri negoziati, “anche se tale passo aumenta il rischio di un’escalation”.