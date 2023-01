L’obiettivo finale resta delocalizzare il mercato nell’area fiera. Ce lo ha ripetuto spesso l’assessora al commercio Giovanna Petrillo, in ultimo con l’entrata in vigore dell’ordinanza che ha modificato sensibilmente la disposizione dei banchi in via De Gasperi. Ora, ecco il primo passo formale verso un nuovo utilizzo dell’area mercatale nel polo di viale Manzoni. E’ quanto emerge dalla delibera numero 3, licenziata dalla Giunta il 17 gennaio scorso.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia