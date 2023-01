Rifiuti, Ispra: “Sardegna regione virtuosa”

Cagliari, 21 gen. (Adnkronos) – Il rispetto per l’ambiente passa anche attraverso un corretto approccio al tema della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Un ambito particolarmente sentito in Sardegna, una terra così ricca di meraviglie naturalistiche, il cui delicato equilibrio necessita di attenzioni costanti per poter essere tutelato.

Una diffusa sensibilità verso i temi ambientali con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, sottolineata anche dai dati Ispra, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, dai quali emergono una serie di indicatori positivi. Ad esempio, la Sardegna risulta al secondo posto tra le regioni italiane per percentuale di raccolta differenziata.

Inoltre, il 91% della popolazione regionale ha superato l’obiettivo di legge del 65% di raccolta differenziata. Dati di un certo rilievo, frutto anche di politiche istituzionali e regionali adeguate, oltre che di una particolare sensibilità dei cittadini nei confronti di temi come i rifiuti e l’economia circolare. (segue)

Secondo i dati Ispra, la Sardegna nel 2021 si classifica al secondo posto tra le regioni per percentuale di raccolta differenziata, con il 74,88% del totale dei rifiuti. Meglio ha fatto solo il Veneto con il 76,18%. Al terzo posto la Lombardia con il 73,04%.

Un approccio virtuoso alla questione dei rifiuti urbani confermato anche da un altro indicatore ovvero la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti per abitante: 118,83 kg pro capite, ancora una volta sul secondo gradino del podio, dietro al Veneto con 116,22 kg pro capite. Per fare un raffronto, si pensi che ad esempio in Sicilia i rifiuti indifferenziati sono 245,91 kg per abitante.

L’attenzione dei cittadini sardi si dimostra anche nel cercare di contenere la quantità di rifiuti personali prodotti. Con 472,92 kg pro capite per anno, la Sardegna è tra le regioni che producono meno rifiuti, solo cinque regioni hanno fatto meglio.

Dal 29° Rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente e Ambiente Italia, nel 2021 su 105 città italiane più d’una città della Sardegna si mette in evidenza nelle performance ambientali ricavate sulla base di 18 parametri, raggruppati in 5 macroaree (aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente).

Entrando nello specifico dei dati relativi ai rifiuti, si scopre che Nuoro ha raggiunto le performance migliori, infatti è decima su 105 città analizzate, per percentuale di rifiuti differenziati, l’80,31% del totale dei rifiuti urbani prodotti. Ma anche le altre province sarde hanno superato il 70%.