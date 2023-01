Il Pd viaggia spedito verso il congresso. In mattinata, la comunicazione di Silvia Velo, la presidente della commissione nazionale di garanzia: gli atti prodotti da Mortaruolo sono validi, pur se poi la sua nomina a commissario non è stata ratificata. Vige il principio della continuità degli atti e della loro efficacia. In serata, ancor più esplicito Francesco Boccia, indiscusso protagonista in questi ultimi mesi della vita politica dem anche nel Sannio.

