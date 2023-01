Pd: Speranza, ‘parola partito non è parolaccia, riscopriamo orgoglio e identità’

Roma, 21 gen (Adnkronos) – “Abbiamo giocato troppo sulla difensiva negli ultimi anni. Anche dentro di noi è entrata l’idea che la parola partito passa essere considerata una parolaccia. Dopo 30 anni di anti politica oggi paghiamo un conto salato, dobbiamo riscoprire orgoglio, identità di soggetti riconosciuti dalla Costituzione”. Lo ha detto Roberto Speranza all’Assemblea del Pd.

“Senza partiti non esiste democrazia, è particolarmente vero ora nella società dei big data, della finanza sfrenata. Se non comandano i partiti sono altri i poteri che decidono, non democratici”, ha aggiunto Speranza.