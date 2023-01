Pd: Letta, ‘segretario non può pensare solo a equilibri interni, così siamo condannati’**

Roma, 21 gen (Adnkronos) – “Il lascito principale è la forza di cambiare una cosa, complicata: il segretario del nuovo Pd non può passare l’intera giornata a mettere tutte le energie in una composizione degli equilibri interni e poi, a fine giornata, con le energie residue, pensare a cosa dire agli italiani. Così non può funzionare, così siamo condannati”. Lo ha detto Enrico Letta all’Assemblea del Pd.

“Il segretario deve avere il tempo, dalla mattina, di lavorare a cosa dire agli italiani. E’ fondamentale”, ha aggiunto il segretario dem.