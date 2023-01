Roma, 21 gen (Adnkronos) – “Ho sempre creduto nell’unità, chiedo unità ma non unanimismo. Troppi danni sono stati generati da un finto unanimismo in tante esperienze di segreteria che poi ci hanno lacerato, hanno messo i dirigenti con le spalle al muro in modo irrecuperabile. Diciamoci le cose in faccia ma con atteggiamenti diversi, con obiettivo la sintesi e comportamenti leali”. Lo ha detto Paola De Micheli all’Assemblea del Pd.