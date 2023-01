Pd: Corallo contro tutti, ‘è un fan club, così eleggete l’ennesimo ex segretario’

Roma, 21 gen (Adnkronos) – “Ma come pretendete che la gente fuori di qui si senta ascoltata? Abbiamo detto tante cose e voi avete fatto sempre il contrario e vi stupite che le persone non si fidano? Non ascoltate nessuno tranne chi vi elogia. Il vostro non è stato un errore, è dolo”. Lo ha detto Dario Corallo, già candidato alle precedenti primarie Pd, parlando all’Assemblea del Pd.

“Cosa dobbiamo fare per essere ascoltati? Presentare un’altra candidatura? Siamo pronti. Ma non può contare solo chi comanda, cosi è un fan club”, ha proseguito il giovane militante dem.

“Non è difficile, basta fare quello che si dice. Basta vedere la destra, che fa la destra”, ha detto ancora Corallo che poi ha sottolineato: “Ora dite che questo sarà il Congresso della rifondazione. Forza, votate il Manifesto che infrangerete e eleggete l’ennesimo ex segretario”.