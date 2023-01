Duro comunicato della Curva Sud con cui viene annunciato lo sciopero del tifo in vista della gara col Genoa: “La stagione del Benevento sta prendendo una piega inaspettata – scrivono gli ultras giallorossi – e noi non vogliamo restare a guardare inerti in balìa degli eventi. Non è più tollerabile l’atteggiamento di una squadra che in campo non dà segnali di vita, andando in difficoltà anche contro avversari modesti. Adesso basta!”.

