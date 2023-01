Spirato a il magistrato in quiescenza il 95enne Daniele Cusani che ha fatto la storia del tribunale di Benevento e di quello di Napoli. Tra le tante vicende di assoluto rilievo che lo videro protagonista quella dell’essere stato presidente del collegio giudicante, che a Benevento assolse il regista Pierpaolo Pasolini per le accuse relative “a spettacolo osceno” per il film “I racconti di Canterbury” proiettato in anteprima in città nel del 1972.

