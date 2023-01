Turismo: Accor presenta Handwritten Collection, nuovo portfolio globale di strutture

Roma, 20 gen. (Adnkronos/Labitalia) – Accor, gruppo leader nel settore dell’ospitalità a livello mondiale, annuncia un nuovo brand che si aggiunge all’offerta del Gruppo: Handwritten Collection, un portfolio globale di hotel di charme e personalizzati che offrono un’esperienza di ospitalità intima ed elegante. Accor, a livello globale, conta già oltre 110 progetti firmati Handwritten, per un totale di oltre 11.500 camere, inclusi 12 contratti già firmati, con cinque strutture di cui si prevede l’apertura nel primo trimestre del 2023.

Gli hotel della Collezione Handwritten che apriranno nei prossimi mesi includono: Hotel Shanghai Sheshan Oriental, a Shanghai, in Cina; Le Saint Gervais Hotel & Spa, a Saint Gervais, in Francia; Wonil Hotel Perth, a Perth, in Australia; Hotel Morris, a Sydney, in Australia; e Le Splendid Hotel Lac d’Annecy, ad Annecy, in Francia. Altre strutture apriranno durante il corso dell’anno e successivamente, tra cui l’Hotel Les Capitouls Toulouse Centre, Francia; Oru Hub Hotel, a Tallinn, Estonia; Square Lodge Hotel La Roche sur Yon, a La Roche-sur-Yon, Francia; Sunrise Premium Resort, a Hoi An, Vietnam; Paris Montmartre Sacré Coeur, a Parigi, Francia; e altre strutture a Bucarest, in Romania e Madrid, in Spagna. Si prevede che il portfolio della Collezione Handwritten raggiunga più di 250 hotel entro il 2030.

“La Collezione Handwritten amplia l’offerta di Accor nel segmento dei ‘marchi da collezione’ con una selezione curata di hotel dal concept affascinante e unico nel suo genere. Il nostro obiettivo, oltre ad offrire agli ospiti un’esperienza davvero autentica, è quello di supportare il crescente numero di proprietari di hotel che desiderano accrescere la loro visibilità a livello globale, entrare in contatto con un pubblico più vasto e aumentare il fatturato, senza perdere la propria identità”, dichiara Alex Schellenberger, Chief Marketing Officer, Premium, Midscale, Economy Brands, Accor. “Gli hotel della Collezione Handwritten sono quelli ricercati dai viaggiatori che apprezzano esperienze di viaggio autentiche e un tocco di ospitalità tradizionale, nonché da albergatori che desiderano unire la personalità originale delle loro strutture ai vantaggi che derivano dalla collaborazione con un partner come Accor, leader globale nel settore”, aggiunge.

Con la nascita della Collezione Handwritten, Accor amplia il suo portfolio di brand e l’offerta di hotel midscale, per replicare il successo ottenuto in altri segmenti, con i diversi marchi della collezione del Gruppo. Questi includono MGallery Hotel Collection, un portfolio storico nel segmento di alto livello che oggi conta più di 100 boutique hotel in tutto il mondo, ed Emblems Collection, il primo marchio di collezioni di lusso di Accor, costituito da una selezione altamente curata di strutture distintive, rappresentative del luogo, dello stile architettonico o della tradizione.

In ogni struttura della Collezione Handwritten, è come se ogni proprietario invitasse gli ospiti nella propria casa. I clienti possono vivere e respirare lo spirito di chi li ospita: gusti, passioni e piccole manie. La presenza e il carattere degli albergatori si intrecciano al tessuto della struttura coinvolgendo gli ospiti e dando un tocco personale all’esperienza di soggiorno. “Nella relazione tra albergatore e ospiti emergono le sue passioni e i suoi interessi. Che sia durante un momento di convivialità o nella privacy della camera, l’albergatore crea con i viaggiatori un vero e proprio legame di complicità, che rende indimenticabile il soggiorno nell’hotel Handwritten”, aggiunge Caroline Bénard, Global svp Economy & Midscale Brands, Accor.

La Collezione Handwritten è stata pensata tenendo conto delle esigenze dei proprietari delle strutture indipendenti. Con un attuale tasso di conversione dell’80%, la maggior parte delle proprietà che aderiscono alla Collezione sono progetti di conversione anziché nuove costruzioni; questo implica una transizione e un modello di crescita e sviluppo più sostenibile. Gli standard del marchio sono concepiti per essere flessibili e facili da raggiungere. Inoltre, la Collezione Handwritten offre un Roi diretto e l’opportunità per i proprietari di massimizzare il fatturato con accesso immediato alle piattaforme di vendita, distribuzione e fidelizzazione di Accor, beneficiando al contempo delle competenze ambientali, sociali e di governance (Esg) del Gruppo.

“Nel 2022, a livello globale Accor ha contrattualizzato in media più di un hotel al giorno e ha aperto quasi una struttura al giorno. L’obiettivo è quello di continuare a crescere, cercando di prevedere le esigenze dei nostri ospiti e allineandoci ai criteri di investimento dei nostri partner e proprietari. Gli hotel indipendenti ricercano sempre più il supporto della piattaforma di vendita, distribuzione e fidelizzazione di Accor per aumentare i ricavi e per ricevere assistenza nell’ottimizzazione dei costi, pur mantenendo il proprio carattere distintivo per offrire così un prodotto, un servizio e un’esperienza di alta qualità”, afferma Camil Yazbeck, Global Chief Development Officer, Premium, Midscale, Economy Accor.

“La Collezione Handwritten offre loro una soluzione ideale, proponendo l’opzione di un contratto di franchising e un livello di investimento flessibile e vantaggioso. Non vediamo l’ora di lavorare in collaborazione con proprietari e partner e accogliere in questa straordinaria collezione, nuovi hotel da tutto il mondo. Con 12 hotel già parte del portfolio e oltre 110 proprietà e 11.500 camere in fase di negoziazione per entrare a far parte della Collezione, puntiamo ad avere più di 250 strutture entro il 2030”, prosegue.

Per quanto riguarda il mercato italiano, la prima apertura firmata Handwritten è prevista per l’estate 2023 con il Relais San Martino, a Taviano (Lecce). La struttura sorge nel centro della cittadina, nella splendida cornice salentina, in una posizione strategica per raggiungere le migliori spiagge e località e dispone di 31 stanze, una piscina all’aperto, uno spazio Solarium Fitness & Yoga, il Ristornate e il bar.