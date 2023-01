Terrorismo: De Maria (Pd), ‘interrogazione a Meloni su desecretazione carte’

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “Il Governo è chiamato ad assicurare la prosecuzione del lavoro del Comitato consultivo sulle attività di versamento dell’Archivio di Stato e agli archivi di Stato sul territorio, istituito presso la Presidenza del Consiglio, che è chiamato a monitorare la declassifica delle carte relative al periodo delle stragi, del terrorismo e delle vicende Gladio e P2”. Così Andrea De Maria, deputato Pd.

“Si tratta di un tema di grande importanza: la piena conoscenza di tutti gli atti relativi a quella stagione drammatica della storia del Paese rappresenta un dovere verso le vittime ed un’occasione per rafforzare la nostra democrazia”.

“Le associazioni delle vittime delle stragi hanno inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una lettera in data 27 dicembre 2022, su questa importante priorità. Ho presentato una interrogazione parlamentare rivolta alla Presidente del Consiglio per sollecitare l’ assunzione degli atti di sua competenza”.