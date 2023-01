Sci: CdM, azzurro Schieder secondo in discesa Kitzbuehel, vince Kriechmayr e Paris quinto**

Kitzbuehel, 20 gen. (Adnkronos) – L’austriaco Vincent Kriechmayr ha vinto la discesa libera maschile di Kitzbuehel, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, con il tempo di 1.56.16. Secondo posto a sorpresa per l’azzurro Florian Schieder in 1.56.39 partendo dal 43esimo posto sulla Streif. Terzo lo svizzero Niels Hintermann (+0″31) seguito dall’americano Jared Goldberg e da Dominik Paris, quinto ex aequo con il norvegese Adrian Smiseth Sejersted. In zona punti Mattia Casse che ha chiuso 17esimo e Christof Innerhofer 22esimo.