Stava girando un video in diretta sul social TikTok, quando si è ritrovata un ladro nel laboratorio. Valentina Colnago, brianzola e sannita d’adozione, cake designer nota per i video dedicati alle sue creazioni dolciarie, stava facendo proprio una diretta dedicata ai suoi follower quando il sorriso le si è increspato per via di strani rumori all’interno del suo locale nei pressi di piazza Guerrazzi.

