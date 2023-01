Pnrr, Mase: “Pubblicata graduatoria per miglioramento raccolta differenziata”

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “È stata pubblicata la proposta di graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento per il miglioramento della raccolta differenziata nei Comuni”. Così il viceministro all’Ambiente e Sicurezza Energetica Vannia Gava.

“Il Mase – spiega Gava – completa così la valutazione dell’ultima delle tre linee di intervento dell’Investimento 1.1 del Pnrr che gode di uno stanziamento di 600 milioni di euro”. I progetti ammessi a finanziamento prevedono interventi volti al miglioramento e alla meccanizzazione, anche digitale, della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, tassello fondamentale per l’implementazione delle operazioni di recupero. La linea di intervento ha registrato un’ampia partecipazione dei soggetti pubblici coinvolti, che hanno presentato 2.930 proposte, quasi tutte ritenute ammissibili, per un valore complessivo di oltre 1,7 miliardi di euro.

Con i decreti di prossima emanazione si darà il via all’erogazione dei contributi. “Lavoriamo con celerità per migliorare il Paese sul fronte ambientale e agganciare la sfida della modernizzazione, che resta primaria”, conclude il viceministro.