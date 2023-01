Pd: regole congresso e Manifesto a odg assemblea dem

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “L’Assemblea nazionale Costituente del Partito Democratico è convocata per il giorno sabato 21 gennaio 2023, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 in modalità ibrida, con il seguente ordine del giorno: approvazione Regolamento per il congresso ed eventuali conseguenti armonizzazioni allo Statuto; presentazione lavori Comitato costituente e conseguenti determinazioni ex art. 55 Statuto; presentazione esiti documento ‘Bussola’; dibattito”. Si legge nell’ordine del giorno dell’assemblea Pd inviato ai componenti del ‘parlamentino’ dem.